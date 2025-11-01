После жизни душам дается одна неделя, чтобы решить, где и с кем провести вечность. Попав на тот свет, Джоан сталкивается с невозможным выбором — между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь.
- Режиссёр
- Дэвид Фрейн
- Актёры
- Элизабет Олсен, Майлс Теллер, Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндолф, Джон Эрли, Кристи Берк, Дэнни Мак, Деймон Джонсон, Люси Тернбулл, Ольга Мередис, Барри Праймус, Бетти Бакли
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
18 декабря 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фэнтези, Мелодрама, Драма-комедия