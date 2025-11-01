Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 80.03 -0.35 19/12
ЦБ EUR 94.25 0.1 19/12
Нал. USD 80.80 / 80.90 18/12 18:25
Нал. EUR 94.00 / 94.97 18/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
592
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 997
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 274
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 245
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Вечность

После жизни душам дается одна неделя, чтобы решить, где и с кем провести вечность. Попав на тот свет, Джоан сталкивается с невозможным выбором — между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь.

Режиссёр
Дэвид Фрейн
Актёры
Элизабет Олсен, Майлс Теллер, Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндолф, Джон Эрли, Кристи Берк, Дэнни Мак, Деймон Джонсон, Люси Тернбулл, Ольга Мередис, Барри Праймус, Бетти Бакли
Продолж.
112 мин.
Премьера
18 декабря 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Фэнтези, Мелодрама, Драма-комедия

Еще в кино

Кино
Сводишь с ума
Кино
Яга на нашу голову
Кино
Волчьи дети Амэ и Юки
Кино
Елки-12
Кино
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II предсеанс. обсл. & Волшебник
Кино
Танго темной лошадки
Кино
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Кино
Три кота. Путешествие во времени
Кино
Пятый элемент
Кино
Письмо Деду Морозу
Кино
Вечность
Кино
Волчок