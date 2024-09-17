В генплане села Заокского территорию кладбища заменили на зеленую зону

Как можно увидеть в документах, на новом генплане вообще нет обозначения «Зоны кладбищ», при этом появились новые «Зоны озелененных территорий специального назначения» с меткой на месте кладбища.

Несмотря на возмущения жителей, в генплане Заокского сельского поселения территорию кладбища изменили на зону озелененных территорий специального назначения. Постановления главуправления архитектуры и градостроительства Рязанской области опубликовали на сайте «Рязанские ведомости».

В новом генплане на карте отсутствует обозначение «Зоны кладбищ», при этом появились новые «Зоны озелененных территорий специального назначения» на месте действующего кладбища.

Кроме того, с нового генерального плана исчезли участки недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых. Сельчане возмущались их наличию на карте и боялись, что обозначения «неметаллические полезные ископаемые» рано или поздно приведет к тому, что через несколько лет найдется который начнет оформлять лицензию на разработку недр.

Напомним, местные жители просили не трогать сельское кладбище, существующее с XVII века. Чиновники аргументировали тем, что не положено хоронить в зоне подтопления поверхностными водами. Подробнее о требованиях жителей и ответах на них властей можно прочитать в публикации.