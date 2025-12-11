Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
ЦБ USD 77.9 1.09 11/12
ЦБ EUR 91.38 1.95 11/12
Нал. USD 80.00 / 79.91 11/12 14:25
Нал. EUR 93.50 / 93.30 11/12 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 688
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 573
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 347
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 075
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Из-за блокировки Roblox в Рязани может закрыться патриотическая инди-компания
Стало известно, что ValPer Studio с 2022 года занимается разработкой видеоигр военно-патриотической тематики для платформы Roblox. Однако после блокировки приложения инди-компания оказалась на грани закрытия из-за финансовых проблем. «Существование студии буквально встало под вопрос. Средства мы получали за счёт добровольных пожертвований игроков и внутриигровых транзакций. Из-за блокировки катастрофически упали цифры онлайна, и эти источники перестали приносить финансы», — рассказали в ValPer Studio.

Из-за блокировки Roblox в Рязани может закрыться патриотическая инди-компания по разработке видеоигр ValPer Studio. Об этом РЗН. Инфо рассказали ее представители.

Стало известно, что ValPer Studio с 2022 года занимается разработкой видеоигр военно-патриотической тематики для платформы Roblox. Однако после блокировки приложения инди-компания оказалась на грани закрытия из-за финансовых проблем.

«Существование студии буквально встало под вопрос. Средства мы получали за счёт добровольных пожертвований игроков и внутриигровых транзакций. Из-за блокировки катастрофически упали цифры онлайна, и эти источники перестали приносить финансы», — рассказали в ValPer Studio.

По заявлению компании, незадолго до блокировки Roblox большую часть денежных средств направили на создание мультимедийного проекта о Петре I и Северной войне. Разработку приостановили. Кроме того, из-за кризиса студия не может своевременно платить сотрудникам, заниматься техническим обслуживанием и модерацией созданных игр.

Отмечается, что ValPer Studio придется ликвидировать, если Roblox не разблокируют.

Напомним, 3 декабря появилась информация о массовом сбое в приложении Roblox. Позже Роскомнадзор официально подтвердил блокировку игровой платформы. Решение приняли из-за распространения пропаганды экстремистской и террористической деятельности.

По данным Роскомнадзора, системы модерации Roblox не обеспечивают необходимый уровень безопасности.

После блокировки приложения россиян предупредили о возможных мошеннических схемах. Они могут быть направлены на детей с целью вымогательства денег.