Из-за блокировки Roblox в Рязани может закрыться патриотическая инди-компания

Стало известно, что ValPer Studio с 2022 года занимается разработкой видеоигр военно-патриотической тематики для платформы Roblox. Однако после блокировки приложения инди-компания оказалась на грани закрытия из-за финансовых проблем. «Существование студии буквально встало под вопрос. Средства мы получали за счёт добровольных пожертвований игроков и внутриигровых транзакций. Из-за блокировки катастрофически упали цифры онлайна, и эти источники перестали приносить финансы», — рассказали в ValPer Studio.

Из-за блокировки Roblox в Рязани может закрыться патриотическая инди-компания по разработке видеоигр ValPer Studio. Об этом РЗН. Инфо рассказали ее представители.

По заявлению компании, незадолго до блокировки Roblox большую часть денежных средств направили на создание мультимедийного проекта о Петре I и Северной войне. Разработку приостановили. Кроме того, из-за кризиса студия не может своевременно платить сотрудникам, заниматься техническим обслуживанием и модерацией созданных игр.

Отмечается, что ValPer Studio придется ликвидировать, если Roblox не разблокируют.

Напомним, 3 декабря появилась информация о массовом сбое в приложении Roblox. Позже Роскомнадзор официально подтвердил блокировку игровой платформы. Решение приняли из-за распространения пропаганды экстремистской и террористической деятельности.

По данным Роскомнадзора, системы модерации Roblox не обеспечивают необходимый уровень безопасности.

После блокировки приложения россиян предупредили о возможных мошеннических схемах. Они могут быть направлены на детей с целью вымогательства денег.