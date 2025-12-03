Массовый сбой произошел в игре Roblox

Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к игре Roblox. По данным сайта Downdetector, сообщения о неполадках стали приходить с самого утра. Сайт не открывается без стороннего ПО, а лаунчер игры отказывается устанавливаться на ПК. Ранее Роскомнадзор отмечал, что неоднократно выявлял в игре неподобающий контент. А в МВД предупреждали, что на платформе Roblox выявляли случаеи мошенничества.

Фото: Downdetector