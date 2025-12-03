Роскомнадзор официально подтвердил блокировку игровой платформы Roblox

Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Roblox. По данным РКН, встроенные системы модерации Roblox не обеспечивают необходимый уровень безопасности. На платформе, как отмечает регулятор, пользователи могут участвовать в террористических сценариях, нападениях на школы, азартных играх и иных запрещенных действиях. Ранее пользователи сообщали о массовых сбоях в игре.

Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Roblox. В ведомстве заявили, что в игре распространяются материалы, пропагандирующие экстремистскую и террористическую деятельность, а также контент, связанный с ЛГБТ-тематикой*.

По данным РКН, встроенные системы модерации Roblox не обеспечивают необходимый уровень безопасности. На платформе, как отмечает регулятор, пользователи могут участвовать в террористических сценариях, нападениях на школы, азартных играх и иных запрещенных действиях.

Также в Роскомнадзоре заявили о случаях сексуальных домогательств в адрес несовершеннолетних в чате игры и попытках выманить у детей интимные материалы. Ведомство отметило, что подобные происшествия фиксируются не только в России, но и за рубежом.

Ранее пользователи сообщали о массовых сбоях в игре.

*признано экстремистским движением