Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
Сбт, 06
Вск, 07
ЦБ USD 76.09 -0.88 06/12
ЦБ EUR 88.7 -1.2 06/12
Нал. USD 78.23 / 78.00 05/12 18:15
Нал. EUR 90.50 / 92.02 05/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
Вчера 13:10
952
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
923
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
991
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 640
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о мошеннических схемах на фоне блокировки Roblox
Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Борщук предупредил о возможных мошеннических схемах, которые могут возникнуть на фоне блокировки игры Roblox в России. Об этом сообщил «Постньюс». По его словам, злоумышленники могут начать массовые атаки на детей, стремясь воспользоваться ситуацией для вымогательства денег. Борщук отметил, что любое ограничение создает спрос на обходные пути, и мошенники используют такие моменты для реализации своих схем. «Ничего удивительного в том, что эта ситуация используется как способ для выманивания денег, нет. Это стандартно», — подчеркнул он.

Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Борщук предупредил о возможных мошеннических схемах, которые могут возникнуть на фоне блокировки игры Roblox в России. Об этом сообщил «Постньюс».

По его словам, злоумышленники могут начать массовые атаки на детей, стремясь воспользоваться ситуацией для вымогательства денег.

Борщук отметил, что любое ограничение создает спрос на обходные пути, и мошенники используют такие моменты для реализации своих схем. «Ничего удивительного в том, что эта ситуация используется как способ для выманивания денег, нет. Это стандартно», — подчеркнул он.

Роскомнадзор ранее неоднократно направлял разработчикам Roblox требования удалить контент, который может негативно сказаться на юных игроках. Ведомство отметило, что модерация онлайн-платформы не справилась с задачей обеспечения безопасности пользователей от деструктивного контента.

Напомним, 3 декабря Роскомнадзор официально заблокировал доступ к серверам Roblox на территории России, что, по мнению экспертов, может открыть новые возможности для мошенников.