Россиян предупредили о мошеннических схемах на фоне блокировки Roblox

Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Борщук предупредил о возможных мошеннических схемах, которые могут возникнуть на фоне блокировки игры Roblox в России. Об этом сообщил «Постньюс». По его словам, злоумышленники могут начать массовые атаки на детей, стремясь воспользоваться ситуацией для вымогательства денег. Борщук отметил, что любое ограничение создает спрос на обходные пути, и мошенники используют такие моменты для реализации своих схем. «Ничего удивительного в том, что эта ситуация используется как способ для выманивания денег, нет. Это стандартно», — подчеркнул он.

Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Борщук предупредил о возможных мошеннических схемах, которые могут возникнуть на фоне блокировки игры Roblox в России. Об этом сообщил «Постньюс».

По его словам, злоумышленники могут начать массовые атаки на детей, стремясь воспользоваться ситуацией для вымогательства денег.

Борщук отметил, что любое ограничение создает спрос на обходные пути, и мошенники используют такие моменты для реализации своих схем. «Ничего удивительного в том, что эта ситуация используется как способ для выманивания денег, нет. Это стандартно», — подчеркнул он.

Роскомнадзор ранее неоднократно направлял разработчикам Roblox требования удалить контент, который может негативно сказаться на юных игроках. Ведомство отметило, что модерация онлайн-платформы не справилась с задачей обеспечения безопасности пользователей от деструктивного контента.

Напомним, 3 декабря Роскомнадзор официально заблокировал доступ к серверам Roblox на территории России, что, по мнению экспертов, может открыть новые возможности для мошенников.