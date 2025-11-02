На мосту через Оку снова поймали водителей большегрузов, нарушающих ограничения

На мосту через Оку снова поймали водителей большегрузов, нарушающих ограничения. Об этом 2 ноября сообщили в соцсетях регионального минтранса.

Рейд провели сотрудники Ространснадзора. Они зафиксировали автомобили с перегрузом.

Теперь их владельцам предстоит оплатить штраф от 300 до 600 тысяч рублей.

Отмечается, что рейды продолжат.

Напомним, ограничения движения для грузовиков свыше 30 тонн ввели с 20 февраля 2025 года. Они будут действовать по 19 марта 2026 года.

Ранее редакция РЗН. инфо отследила, что по мосту через Оку регулярно проезжают грузовики с перевесом. Согласно расчетам, груженый песком самосвал с вместимостью кузова 20 м³ весит около 45 тонн.