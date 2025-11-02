Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 243
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 956
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 098
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 599
На мосту через Оку снова поймали водителей большегрузов, нарушающих ограничения

На мосту через Оку снова поймали водителей большегрузов, нарушающих ограничения. Об этом 2 ноября сообщили в соцсетях регионального минтранса.

Рейд провели сотрудники Ространснадзора. Они зафиксировали автомобили с перегрузом.

Теперь их владельцам предстоит оплатить штраф от 300 до 600 тысяч рублей.

Отмечается, что рейды продолжат.

Напомним, ограничения движения для грузовиков свыше 30 тонн ввели с 20 февраля 2025 года. Они будут действовать по 19 марта 2026 года.

Ранее редакция РЗН. инфо отследила, что по мосту через Оку регулярно проезжают грузовики с перевесом. Согласно расчетам, груженый песком самосвал с вместимостью кузова 20 м³ весит около 45 тонн.