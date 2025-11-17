Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0 18/11
ЦБ EUR 94.42 -0.68 18/11
Нал. USD 81.31 / 81.40 17/11 17:50
Нал. EUR 94.33 / 95.05 17/11 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 261
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 034
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 134
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 671
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На разработку проекта для благоустройства двух улиц Касимова выделили 4,5 млн
На разработку проектно-сметной документации для благоустройства двух улиц Касимова в концепции «Мелодии старого города» выделили 4,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Речь идет о проекте благоустройства улицы Губарева и Школьного переулка «Мелодия старого города» в Касимове. Улица Губарева примыкает к Ханской мечети с одной стороны. Неподалеку, через Успенский овраг, находится Школьный переулок. Согласно документации, подрядчик обязан разработать проект с учетом архитектурной концепции «Мелодии старого города», обеспечить взаимосвязь зон.

На разработку проектно-сметной документации для благоустройства двух улиц Касимова в концепции «Мелодии старого города» выделили 4,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Речь идет о проекте благоустройства улицы Губарева и Школьного переулка «Мелодия старого города» в Касимове. Улица Губарева примыкает к Ханской мечети с одной стороны. Неподалеку, через Успенский овраг, находится Школьный переулок.

Согласно документации, подрядчик обязан разработать проект с учетом архитектурной концепции «Мелодии старого города», обеспечить взаимосвязь зон, доступность для маломобильных групп населения, применить травмобезопасные, экологичные и антивандальные материалы.

В проекте должны быть предусмотрены современное освещение, малые архитектурные формы, озеленение, система видеонаблюдения и инженерная инфраструктура для функционирования объектов. Все элементы — от скульптур до лавочек — требуют предварительного согласования с заказчиком.

Согласно проекту контракта, подрядчик также несет ответственность за прохождение государственной экспертизы сметной документации: все замечания должны быть устранены за его счет.

Общая площадь благоустраиваемой территории — четыре тысячи 600 квадратных метров. Гарантийный срок на проектно-сметную документацию — три года с момента подписания акта приемки.

Срок выполнения работ — до 30 января 2026 года. Бюджет — Касимовского муниципального округа.

На фото — Ханская мечеть в Касимове