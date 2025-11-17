На разработку проекта для благоустройства двух улиц Касимова выделили 4,5 млн

На разработку проектно-сметной документации для благоустройства двух улиц Касимова в концепции «Мелодии старого города» выделили 4,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Речь идет о проекте благоустройства улицы Губарева и Школьного переулка «Мелодия старого города» в Касимове. Улица Губарева примыкает к Ханской мечети с одной стороны. Неподалеку, через Успенский овраг, находится Школьный переулок. Согласно документации, подрядчик обязан разработать проект с учетом архитектурной концепции «Мелодии старого города», обеспечить взаимосвязь зон.

В проекте должны быть предусмотрены современное освещение, малые архитектурные формы, озеленение, система видеонаблюдения и инженерная инфраструктура для функционирования объектов. Все элементы — от скульптур до лавочек — требуют предварительного согласования с заказчиком.

Согласно проекту контракта, подрядчик также несет ответственность за прохождение государственной экспертизы сметной документации: все замечания должны быть устранены за его счет.

Общая площадь благоустраиваемой территории — четыре тысячи 600 квадратных метров. Гарантийный срок на проектно-сметную документацию — три года с момента подписания акта приемки.

Срок выполнения работ — до 30 января 2026 года. Бюджет — Касимовского муниципального округа.

На фото — Ханская мечеть в Касимове