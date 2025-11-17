В Скопине выполнят благоустройство парка отдыха по концепции «Открывая просторы»

На разработку проектно-сметной документации благоустройства городского парка культуры и отдыха по концепции «Открывая просторы» в Скопине выделили 4 миллиона 504 тысячи рублей. Тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, исполнителю необходимо подготовить пояснительную записку с исходными данными и показателями парка, схему организации участка, сведения об инженерном оборудовании, разработать архитектурные и конструктивные решения, а также представить сметную документацию.

Общая площадь территории для выполнения работ составила 14 тысяч 500 м². Отмечается, что на благоустройство парка выделили 147,7 млн рублей.

В проекте нужно предусмотреть покрытие площадок прочными и экологичными материалами, оснащение парка инженерной инфраструктурой, доступность для маломобильных групп населения, применение антивандальных и безопасных элементов благоустройства.

В опубликованной концепции содержится информация о том, что городской парк разделят на 6 функциональных зон: событийную для праздников и концертов, спортивную, видовую со смотровой площадкой, игровую, центральную и зону кафе.

Благоустроенный парк войдет в общий культурный маршрут города и соединится с «Гончарной сказкой».

Разработать проект и смету необходимо до 31 января 2026 года.

Заказчиком выступила администрация Скопина.

