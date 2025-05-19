В Рязанской области обустроят новый трехкилометровый пешеходный маршрут

На разработку концепции благоустройства пешеходного маршрута в Рыбном выделили полтора миллиона рублей. Общая протяженность маршрута составит 2,9 километров — от улицы Большой до набережной Вожи. Отмечается, что для проведения работ по благоустройству следует увеличить зоны озеленения, установить в едином стиле элементы освещения и ограждения, оборудовать велодорожки и заменить малые архитектурные формы. Также планируется подготовить новый безопасный пешеходный мост закрытого типа через железнодорожные пути.

На разработку концепции благоустройства пешеходного маршрута в Рыбном выделили полтора миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Общая протяженность маршрута составит 2,9 километров — от улицы Большой до набережной Вожи.

Согласно документам, подрядчик проведет анализ местности, фотофиксацию участка, изучит состояние инженерной инфраструктуры, подготовит генплан территории и описание концепции проекта с визуальным сопровождением. При разработке плана необходимо учитывать дизайн-код города, разработанный в проекте набережной Вожи.

Отмечается, что для проведения работ по благоустройству следует увеличить зоны озеленения, установить в едином стиле элементы освещения и ограждения, оборудовать велодорожки и заменить малые архитектурные формы. Также планируется подготовить новый безопасный пешеходный мост закрытого типа через железнодорожные пути.

Проект необходимо разработать в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

Ранее на благоустройство общественных территорий в Скопине и Кораблине выделили 226 миллионов 778 тысяч рублей.