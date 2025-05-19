Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
16°
Втр, 20
16°
Срд, 21
19°
ЦБ USD 80.77 0.46 17/05
ЦБ EUR 90.71 0.61 17/05
Нал. USD 82.75 / 82.00 19/05 14:55
Нал. EUR 93.06 / 94.00 19/05 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
1 час назад
180
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
6 388
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
11 244
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
48 159
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области обустроят новый трехкилометровый пешеходный маршрут
На разработку концепции благоустройства пешеходного маршрута в Рыбном выделили полтора миллиона рублей. Общая протяженность маршрута составит 2,9 километров — от улицы Большой до набережной Вожи. Отмечается, что для проведения работ по благоустройству следует увеличить зоны озеленения, установить в едином стиле элементы освещения и ограждения, оборудовать велодорожки и заменить малые архитектурные формы. Также планируется подготовить новый безопасный пешеходный мост закрытого типа через железнодорожные пути.

На разработку концепции благоустройства пешеходного маршрута в Рыбном выделили полтора миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Общая протяженность маршрута составит 2,9 километров — от улицы Большой до набережной Вожи.

Согласно документам, подрядчик проведет анализ местности, фотофиксацию участка, изучит состояние инженерной инфраструктуры, подготовит генплан территории и описание концепции проекта с визуальным сопровождением. При разработке плана необходимо учитывать дизайн-код города, разработанный в проекте набережной Вожи.

Отмечается, что для проведения работ по благоустройству следует увеличить зоны озеленения, установить в едином стиле элементы освещения и ограждения, оборудовать велодорожки и заменить малые архитектурные формы. Также планируется подготовить новый безопасный пешеходный мост закрытого типа через железнодорожные пути.

Проект необходимо разработать в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

Ранее на благоустройство общественных территорий в Скопине и Кораблине выделили 226 миллионов 778 тысяч рублей.