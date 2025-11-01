Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
Пнд, 03
ЦБ USD 80.89 -0.09 02/11
ЦБ EUR 93.38 -0.01 02/11
Нал. USD 81.30 / 80.88 01/11 15:25
Нал. EUR 94.47 / 95.67 01/11 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
601
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 975
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 293
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 623
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Обвиняемому по делу о взрыве гранаты в Рязани продлили содержание под стражей
Заседание произошло в субботу, 1 ноября. Обвиняемый запрашивал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд не удовлетворил ходатайство. Рохоеву по запросу следователя продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 7 января 2026 года. Постановление может быть обжаловано. Напомним, в кафе «Game loft» произошел взрыв гранаты 7 июля. Пострадали люди, один юноша погиб. По версии следствия, 19-летний Апанди Рохоев принес в кафе техническое устройство, способное взорваться, которое он приобрел незаконно. В июле обвиняемого отправили в СИЗО. Позже у него прошел обыск.

Обвиняемому по делу о взрыве гранаты в Рязани Апанди Рохоеву продлили содержание под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Заседание прошло в субботу, 1 ноября. Обвиняемый запрашивал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд не удовлетворил ходатайство.

Рохоеву по запросу следователя продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 7 января 2026 года.

Постановление может быть обжаловано.

Напомним, взрыв гранаты в кафе «Game loft» произошел 7 июля.

Пострадали люди, один юноша погиб. По версии следствия, 19-летний Апанди Рохоев принес в кафе техническое устройство, способное взорваться, которое он приобрел незаконно. В июле обвиняемого отправили в СИЗО. Позже у него прошел обыск.