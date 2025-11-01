Обвиняемому по делу о взрыве гранаты в Рязани продлили содержание под стражей

Обвиняемому по делу о взрыве гранаты в Рязани Апанди Рохоеву продлили содержание под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Заседание прошло в субботу, 1 ноября. Обвиняемый запрашивал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд не удовлетворил ходатайство.
Рохоеву по запросу следователя продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 7 января 2026 года.
Постановление может быть обжаловано.
Напомним, взрыв гранаты в кафе «Game loft» произошел 7 июля.
Пострадали люди, один юноша погиб. По версии следствия, 19-летний Апанди Рохоев принес в кафе техническое устройство, способное взорваться, которое он приобрел незаконно. В июле обвиняемого отправили в СИЗО. Позже у него прошел обыск.