Решением правительства клуб Дворянского собрания отреставрирует фирма из Москвы

Согласно приложению к распоряжению правительства, ремонт и надзор при проведении работ обойдется в 143 миллиона 732 тысячи 100 рублей. Работы по сохранению объекта культурного наследия регзначения проведет ООО «ЭкоТэч», технадзор за работами над зданием 1905 года — ООО «Центр исследований строительных конструкций и материалов». Предусмотрены первоочередные противоаварийные работы по фундаментам и кровле. Согласно сайту «Рупрофиль», компания «ЭкоТэч» зарегистрирована в Москве. Подрядчик благоустраивал в Рязани Нижний городской парк, площадь Победы, мемориальный комплекс Скорбященского кладбища.

Отметим, здание выполнено в псевдорусском стиле, имеет резной декор и щипцовую кровлю с широкими полицами.