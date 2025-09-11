Рязань
Решением правительства клуб Дворянского собрания отреставрирует фирма из Москвы
Стало известно, кто займется ремонтом бывшего летнего клуба Дворянского собрания в Рязани. Соответствующее распоряжение правительства о единственных подрядчиках опубликовано на сайте «Рязанских ведомостей».

Согласно приложению к распоряжению, ремонт и надзор при проведении работ обойдется в 143 миллиона 732 тысячи 100 рублей.

Работы по сохранению объекта культурного наследия регзначения проведет ООО «ЭкоТэч», технадзор за работами над зданием 1905 года — ООО «Центр исследований строительных конструкций и материалов». Предусмотрены первоочередные противоаварийные работы по фундаментам и кровле.

Согласно сайту «Рупрофиль», компания «ЭкоТэч» зарегистрирована в Москве. Подрядчик благоустраивал в Рязани Нижний городской парк, площадь Победы, мемориальный комплекс Скорбященского кладбища. Общая сумма контрактов, заключенных между Рязанью и «ЭкоТэч» не считая этого — около 610 миллионов рублей.

Работы выполнят 31 декабря 2025 года — это предельный срок, назначенный для контрактов.

Отметим, здание выполнено в псевдорусском стиле, имеет резной декор и щипцовую кровлю с широкими полицами.