Ремонт клуба Дворянского собрания приостановлен из-за жалоб рязанцев

Рязанцы засняли «вандальные» работы по ремонту клуба Дворянского собрания. Видео с места реконструкции в Нижнем городском парке прислали в комментарии Telegram-канала губернатора Павла Малкова. На кадрах можно увидеть, что деревянные элементы фасада здания рабочие демонтируют с помощью молотков. Деревянные элементы вряд ли сохранятся после такого демонтажа, считают рязанцы. В пресс-службе правительства пояснили РЗН. Инфо, что работы уже приостановлены из-за жалоб.

На видео можно увидеть, что деревянные элементы фасада здания рабочие демонтируют с помощью молотков. Деревянные элементы вряд ли сохранятся после такого демонтажа, считают рязанцы.

«Такие вот реставрационные работы — это нормально? Это же вандализм, а не реставрация. Мы же просто теряем это уникальное здание», — написала комментатор.

Редакция РЗН. Инфо попросила комментарий у правительства области. Там сообщили, что после приостановки работ на место выехали сотрудники ОКН и Минкульта.

Напомним, реставрацию производит московский подрядчик ООО «ЭкоТэч». Согласно сайту Rusprofile, компания зарегистрирована в Москве. Подрядчик благоустраивал в Рязани Нижний городской парк, площадь Победы, мемориальный комплекс Скорбященского кладбища, Торговый городок.

На работы выделили 143,7 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что эта же фирма благоустроит улицу Павлова.