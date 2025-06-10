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На улице Павлова в Рязани ограничат движение транспорта
Об этом сообщает мэр Рязани Виталий Артемов. По его словам, улица войдет в Большой пешеходный маршрут. На благоустройство улицы предусмотрено более 250 млн рублей"Начаты закупочные процедуры по определению подрядчика, который проведет благоустройство новой пешеходной зоны. Запланировано ограничение движения транспорта, расширение пешеходной зоны, освещение и озеленение", отметил Артемов. Ранее он сообщил, что полностью закрыть движение для автотранспорта технически невозможно. Это связано с необходимостью подъезда к многоквартирным жилым домам. Но прогулочную зону расширят за счет тротуара.

На улице Павлова в Рязани ограничат движение транспорта. Об этом сообщает мэр Рязани Виталий Артемов.

По его словам, улица войдет в Большой пешеходный маршрут. На благоустройство улицы предусмотрено более 250 млн рублей

«Начаты закупочные процедуры по определению подрядчика, который проведет благоустройство новой пешеходной зоны. Запланировано ограничение движения транспорта, расширение пешеходной зоны, освещение и озеленение», отметил Артемов.

Ранее он сообщил, что полностью закрыть движение для автотранспорта технически невозможно. Это связано с необходимостью подъезда к многоквартирным жилым домам. Но прогулочную зону расширят за счет тротуара.