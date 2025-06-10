На улице Павлова в Рязани ограничат движение транспорта

Об этом сообщает мэр Рязани Виталий Артемов. По его словам, улица войдет в Большой пешеходный маршрут. На благоустройство улицы предусмотрено более 250 млн рублей"Начаты закупочные процедуры по определению подрядчика, который проведет благоустройство новой пешеходной зоны. Запланировано ограничение движения транспорта, расширение пешеходной зоны, освещение и озеленение", отметил Артемов. Ранее он сообщил, что полностью закрыть движение для автотранспорта технически невозможно. Это связано с необходимостью подъезда к многоквартирным жилым домам. Но прогулочную зону расширят за счет тротуара.