Сотни рязанцев остаются без отопления, горячей воды у части из них нет уже полтора месяца
Сотни рязанцев остаются без отопления на момент 6 октября. При этом отопительный сезон стартовал 29 сентября, горячей воды в домах в центре города нет больше месяца. РЗН. Инфо собрало список с известными адресами по сообщениям от жителей в соцсетях, в том числе под постами губернатора Павла Малкова.

Горячей воды и отопления нет в доме № 2 по улице Фирсова. Воду отключили 6 августа. Восстановить подачу ресурса обещали 19 числа, но по сей день горячая вода, как и отопление, не появились. В МУП «РМПТС» сообщили, что капремонт теплосетей продлится до 1 октября. Сегодня 6 октября — горячей воды все еще нет.

«В доме сыро и холодно, не можем даже поставить стирку, потому что вещи просто не высохнут. Счетчики по электричеству уже представляю какие будут, потому что обогреватель работает беспрерывно. Я и супруг слегли с простудами. Скорее всего из-за дикого холода», — резюмировала рязанка в беседе с корреспондентом РЗН. Инфо.

«Подрядные организации старались войти в отопительный сезон, но предварительно ожидается, что пуск теплоносителя по улице Великанова будет осуществлен в понедельник», — заявляла глава ГЖИ, комментируя жалобы на отсутствие отопления на улице Великанова.

С утра 6 октября жители домов все еще жаловались на холод в квартирах и соцчреждениях.

«В детском саду 10 градусов. Мой ребенок в перчатках и шапке сидит в группе. Не говорю уже о том, что дома нет горячей воды уже месяц», — написала одна из комментаторов.

В мэрии на все жалобы в чате комментариев под постами губернатора ответили, что сегодня начинается пуск системы отопления и горячего водоснабжения на улице Великанова. Сроки появления отопления в квартирах не назвали.

А вот в доме № 6к1 на улице Ленинского комсомола, по сообщению горадминистрации, планируемый срок возобновления подачи горячей воды и пуск отопления — 13 октября. По какой причине, неизвестно.

Также рязанцы сообщили в редакцию РЗН. Инфо, что отопления нет на улице Ленинского комсомола, дом № 19.

В Госжилинспекции пояснили ситуацию по адресу улица Шевченко, дом № 76 к.1. В этой многоэтажке нет давления теплоносителя на дом.

«В настоящее время решается вопрос с МУП „РМПТС“. Отопление должно быть подключено в ближайшее время», — пояснили в ГЖИ.

На Московском шоссе, дом № 55 также нет тепла. В Фонде капремонта объяснили, что виноваты протечки, которые сейчас устраняются. Там отметили, что неполадки появились из-за собственников, которые отказались от капитального ремонта.

В доме № 26 на улице Полевой отопление пообещали запустить 8 октября.

Жалобы на отопление 6 октября также писали жители дома № 16 на улице Высоковольтной, поселка Мехзавода, № 24к2, улицы Бирюзов, дом № 20а, рязанцы на улице Пушкина, дом № 40, жители дома № 12к1 на улице Кирпичного завода, рязанцы на улице 2-я Железнодорожная дом № 12, улице Попова № 22/51 и другие. По сообщению жителей на улице Спортивный переулок, дом № 8 отопление включили вовремя, но батареи были горячими лишь несколько часов. Тепла в квартирах на момент понедельника все еще не появилось. На момент написания материала в мэрии еще не прокомментировали ситуацию по этим адресам.

Напомним, рязанцам назвали контакты для обращений из-за отсутствия отопления.

Также читатели сообщали, что в квартире рязанской пенсионерки случился потоп после включения отопления. Вода текла мощной струей из потолка по адресу Первомайский проспект, дом № 39\2.