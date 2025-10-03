Рязанцам назвали контакты для обращений из-за отсутствия отопления
Рязанцам назвали контакты для обращений из-за отсутствия отопления. Об этом сообщил Telegram-канал «МЦУ Рязань».
Отмечается, что своевременное заявление о проблеме ускорит процесс ее решения.
В случае отключения тепла стоить обратиться в:
- вашу управляющую компанию;
- управление энергетики и ЖКХ: 27-47-12;
- центральную диспетчерскую служба РМПТС: 55-05-86.