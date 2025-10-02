В Госжилинспекции назвали дату подачи отопления на улице Великанова в Рязани

В Госжилинспекции назвали дату подачи отопления на улице Великанова в Рязани. Об этом сообщила начальник ГЖИ Татьяна Тарасюк. «Подрядные организации старались войти в отопительный сезон, но предварительно ожидается, что пуск теплоносителя по улице Великанова будет осуществлен в понедельник», — заявила глава ГЖИ. Татьяна Тарасюк уточнила, что возможность заключить контракты с подрядчиками появилась только в летнее время из-за задержки в переводе денежных средств в регион из федерального бюджета.

Ранее мэр Рязани заявил, что на улице Великанова работы осложняются параллельным проведением ремонта канализационного коллектора.

Напомним, рязанцы сообщали в редакцию РЗН. инфо, что несколько домов в центре города больше месяца живут без горячей воды.

Фото: прямой эфир ЦУР