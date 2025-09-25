В Рязани 29 сентября стартует отопительный сезон

Соответствующее постановление подписал глава администрации Рязани Виталий Артемов. С 29 сентября в городе начнется поэтапный пуск отопления на объекты социальной сферы города и в жилищный фонд. Решение о начале отопительного сезона принято из-за прогнозируемой холодной и дождливой погоды. «По прогнозам Гидрометцентра, до конца этой недели ожидается холодная и дождливая погода. В связи с этим принято решение о постепенном включении теплоносителя в организациях соцсферы — детских садах, школах, поликлиниках и больницах, а также во взаимодействии с управляющими компаниями — в жилых домах», — отметили в сообщении.