В квартире рязанской пенсионерки случился потоп после включения отопления
Вода мощной струей потекла с потолка в квартире на Первомайском проспекте, дом № 39/2. В помещении проживает пенсионерка, которая работает педагогом. По сообщению рязанца, который прислал видео в редакцию, сотрудники управляющей компании приехали на место для устранения проблемы.
