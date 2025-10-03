В квартире рязанской пенсионерки случился потоп после включения отопления

Вода мощной струей потекла с потолка в квартире на Первомайском проспекте, дом № 39/2. В помещении проживает пенсионерка, которая работает педагогом. По сообщению рязанца, который прислал видео в редакцию, сотрудники управляющей компании приехали на место для устранения проблемы.