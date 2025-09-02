Рязань
Рязанцы в центре города уже месяц живут без горячей воды, ее включат в октябре
На улице Фирсова № 2 рязанцы уже месяц живут без горячей волы, по словам диспетчера «РМПТС», после капитального ремонта ее включат только 1 октября. Согласно графику администрации, воду отключили 6 августа. Включить должны были 19 числа, но по сей день горячая вода так и не появилась. Жильцы позвонили в МУП «РМПТС», где им сообщили, что капремонт теплосетей продлится до 1 октября.

Рязанцы на улице Фирсова № 2 уже месяц живут без горячей волы, по словам диспетчера «РМПТС», после капитального ремонта ее включат только 1 октября. Об этом 2 сентября РЗН. Инфо рассказали жители дома.

Согласно графику администрации, в доме № 2 по улице Фирсова воду отключили 6 августа. Включить должны были 19 числа, но по сей день горячая вода так и не появилась. Жильцы позвонили в МУП «РМПТС», где им сообщили, что капремонт теплосетей продлится до 1 октября.

Журналист РЗН. Инфо, представившись жителем дома, также позвонил в диспетчерскую «РМПТС».

"Вам меняют полностью теплосеть, не только у вас воды нет. Не просто кусок трубы, а полностью все будет новое. Придется потерпеть. Также на Урицкого дома без горячей воды. Пока срок капремонта — до 1 октября, его могут и продлить", — заключили в диспетчерской.

В доме № 2 по улице Фирсова 144 квартиры. Объявлений о таком долгом отключении воды ни на доме, ни на сайте «РМПТС» не размещалось.

«Нам остается только замерзнуть. А у меня нет маленьких детей, а как без горячей воды осенью будут мамочки — я не знаю», — сказала жительница дома.