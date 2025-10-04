Рязанцы засняли многокилометровую пробку от села Константиново

Пробка образовалась в субботу, 4 октября, от села Константиново в сторону Рязани. Согласно сервису «Яндекс Карты», она растянулась до деревни Раменки Рыбновского района. Напомним, в Константинове 4 октября в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина выступили российский актер театра и кино Сергей Безруков и группа «Пелагея». Рязанцы жаловались на невозможность доехать до села на бесплатных автобусах. Некоторые жители уезжали на такси или вовсе отказывались от поездки.