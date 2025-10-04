В Константинове выступила Пелагея

Выступление в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина началось после 19:00 4 октября. В начале концерта Пелагея поблагодарила гостей мероприятия за то, что они проявляют интерес к такому важному событию. Певица также призналась, что в детстве у нее на стене висел портрет Сергея Есенина. «Его образ такой родной, что ассоциируется со всем хорошим. Есенин писал о том, как влюблен в Россию. Сегодня мы вспоминаем его в этих прекрасных местах», — отметила Пелагея. Группа исполнила песни «Конь», «Мимо этой хаты», «Не для тебя», «Казак», «У колодезя вода» и другие.

В Константинове выступила группа «Пелагея». Прямой эфир опубликован в соцсетях.

Выступление в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина началось после 19:00 4 октября. В начале концерта Пелагея поблагодарила гостей мероприятия за то, что они проявляют интерес к такому важному событию.

Певица также призналась, что в детстве у нее на стене висел портрет Сергея Есенина. «Его образ такой родной, что ассоциируется со всем хорошим. Есенин писал о том, как влюблен в Россию. Сегодня мы вспоминаем его в этих прекрасных местах», — отметила Пелагея.

Группа исполнила песни «Конь», «Мимо этой хаты», «Не для тебя», «Казак», «У колодезя вода» и другие.

Ранее российский актер театра и кино Сергей Безруков прочитал стихи Есенина.