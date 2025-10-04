Рязанцы сообщили о невозможности уехать в Константиново на бесплатном автобусе

«Приехало маршрутное такси на 20 мест максимум. Очереди огромные, люди не могут уехать… Вот так рязанцев „пригласили“ праздновать юбилей великого рязанского поэта, спасибо за праздник», — отметили местные жители. Ранее сообщалось, что 4 октября на праздник в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина организуют бесплатный трансфер из Рязани до Государственного музея-заповедника имени С. А. Есенина в Константиново. Автобусы отправляются от остановки «площадь Театральная» по расписанию.

Рязанцы сообщили о невозможности уехать в Константиново на бесплатном автобусе. Пост об этом опубликован 4 октября в соцсетях.

«Приехало маршрутное такси на 20 мест максимум. Очереди огромные, люди не могут уехать… Вот так рязанцев „пригласили“ праздновать юбилей великого рязанского поэта, спасибо за праздник», — отметили местные жители.

Ранее сообщалось, что 4 октября на праздник в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина организуют бесплатный трансфер из Рязани до Государственного музея-заповедника имени С. А. Есенина в Константиново.

Автобусы отправляются от остановки «площадь Театральная» в сторону центра города по расписанию.