Сергей Безруков прочитал стихи Есенина

Спектакль «Хулиган. Исповедь» прошел с 15:00 до 17:00 4 октября на главной сцене в Константинове. Сергей Безруков исполнил произведения Сергея Есенина, в том числе «Сорокоуст», «Не бродить, не мять в кустах багряных», «Черный человек», «Свищет ветер, серебряный ветер…» и другие. В конце выступления артист обратился к рязанцам. «Спасибо, что мы вместе отмечаем этот день», — сказал Сергей Безруков.

Российский актер театра и кино Сергей Безруков выступил в Константинове в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина. Прямой эфир с места событий публиковали в соцсетях музея-заповедника.

Ранее публиковали видео выступления актера.