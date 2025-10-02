В Кремле прокомментировали информацию о передаче Tomahawk Украине

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия должным образом будет реагировать на возможную передачу крылатых ракет Tomahawk Киеву. Напомним, Владимир Зеленский на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом попросил передать Украине Tomahawk. СМИ писали, что американский лидер отказался делать это. Позже спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что решение о передачи ракет зависит от Трампа.