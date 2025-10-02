В Кремле прокомментировали информацию о передаче Tomahawk Украине
В Кремле прокомментировали информацию о передаче американских крылатых ракет Tomahawk Украине. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало 2 октября РИА Новости.
Как отметил представитель Кремля, Россия «должным образом» будет реагировать на возможную передачу Tomahawk Киеву.
Напомним, Владимир Зеленский на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом попросил передать Украине Tomahawk. СМИ писали, что американский лидер отказался делать это.
Позже спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что решение о передачи ракет зависит от Трампа.