Трамп отказался передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk

Об этом сообщило Axios со ссылкой на источники, материал цитирует URA.RU. По данным издания, это единственная система вооружения в списке Зеленского, которую американский лидер отказался продать странам НАТО для Киева. Ранее президент Украины сказал, что ракеты, способные бить на расстояние до 1,6 тысячи км, помогли бы приблизить переговоры о мире.