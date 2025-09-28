Келлог высказался о возможной передаче Украине ракет Tomahawk

Как отметил Келлог, администрация США пока не приняла решение по поводу возможной поставки Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву. «От президента [США] будет зависеть, будет ли это сделано», — сказал он. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом попросил передать Украине Tomahawk. СМИ писали, что американский лидер отказался делать это.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News высказался о возможной передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk. Его слова 28 сентября передало ТАСС.

Как отметил Келлог, администрация США пока не приняла решение по поводу возможной поставки Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву.

«От президента [США] будет зависеть, будет ли это сделано», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом попросил передать Украине Tomahawk. СМИ писали, что американский лидер отказался делать это.