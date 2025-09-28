Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
10°
Пнд, 29
10°
Втр, 30
11°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 81.00 / 83.00 28/09 07:00
Нал. EUR 97.00 / 99.50 28/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 039
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
884
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
924
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 798
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Келлог высказался о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
Как отметил Келлог, администрация США пока не приняла решение по поводу возможной поставки Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву. «От президента [США] будет зависеть, будет ли это сделано», — сказал он. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом попросил передать Украине Tomahawk. СМИ писали, что американский лидер отказался делать это.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News высказался о возможной передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk. Его слова 28 сентября передало ТАСС.

Как отметил Келлог, администрация США пока не приняла решение по поводу возможной поставки Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву.

«От президента [США] будет зависеть, будет ли это сделано», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом попросил передать Украине Tomahawk. СМИ писали, что американский лидер отказался делать это.