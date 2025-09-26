Telegraph: Зеленский попросил у Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk

«Зеленский запросил ракеты Tomahawk на встрече за закрытыми дверями с Трампом», — сказано в публикации. Как заявил Зеленский, такие ракеты могли бы заставить Москву сесть за стол переговоров. Дальность их полета составляет до 1500 километров, уточнили в материале.

