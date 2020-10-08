Мэрия рассказала, когда начнут строить школу в Кальном

Проект реализуют за счет федерального, областного и городского бюджетов.

Школу в Кальном на 1100 мест начнут строить в 2021 году, сообщил сайт мэрии.

Проект реализуют за счет федерального, областного и городского бюджетов.

Для строительства школы определили земельные участки в районе ручья Быстрец, а также разработали проектную документацию.

«Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту получено 5 октября», — говорится в сообщении.