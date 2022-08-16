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Глава Рязани Татьяна Панфилова оценила ход строительства школы в Кальном
По ее словам, подрядчик работ обещал активизироваться, чтобы сдать объект к концу 2022 года.

Глава Рязани Татьяна Панфилова оценила ход строительства школы в Кальном. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Панфилова осмотрела территорию строящегося учреждения и проинспектировала ход работ внутри здания. Так, глава гордумы рассмотрела организацию подъездных путей и пешеходных дорожек. По мнению чиновницы, специалисты должны выполнить работы с учетом обеспечения безопасности школьников. Также на встрече обсудили ход работ по внутренней отделке помещений.

«Строительство школы идет с небольшим отставанием по одному из блоков. Но подрядная организация обещает активизироваться, чтобы сдать объект в установленные сроки — в конце 2022 года. Будем держать ситуацию на контроле, чтобы все запланированные работы были выполнены вовремя», — заметила Панфилова по итогам посещения.

Строительство школы в Кальном началось в 2021 году. Здание рассчитано на 1100 мест. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Образование». На строительство выделены деньги из федерального, областного и городского бюджетов.

На территории школы обустроена ливневая канализация, а также оборудованы новые дождеприемные колодцы.