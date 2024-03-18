В Рязани мэрия через суд потребовала от подрядчика школы в Кальном 4,5 миллиона

Согласно документации, управление капстроительтсв требует устранить дефекты работ по муниципальному контракту и взыскать штраф в размере четырех миллионов 576 тысяч рублей.

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел иск управления капстроительства горадминистрации к подрядчику «Квант». Соответствующую информацию разместили в картотеке дела.

Согласно документации, управление капстроительтсв требует устранить дефекты работ по муниципальному контракту и взыскать штраф в размере четырех миллионов 576 тысяч рублей. В определении не указано, о каких дефектах идет речь.

Речь идет о контракте строительства школы в Кальном на 1 100 мест. Заказчиком выступало управление капстроительства рязанской мэрии. Контракт заключили в апреле 2021 года. Стоимость работ составляла 1,1 миллиарда рублей.

Суд оставил иск без движения из-за нарушений требований подачи заявления. Управлению капстроительства предложили устранить проблему и принести документы до 18 апреля 2024 года.

Напомним, школу имени Надежды Чумаковой открыли в марте 2023 года.