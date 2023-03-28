В Кальном открыли школу имени Надежды Чумаковой

В понедельник, 28 марта, в Рязани открыли школу № 76. Школе присвоили имя Надежды Чумаковой — самого знаменитого мэра Рязани, руководящего городом в 60-х годах.

В микрорайон Кальное на открытие учебного заведения приехали губернатор Павел Малков, мэр города Елена Сорокина и министр образования области Ольга Щетинкина.

Школа рассчитана на 1100 мест. В нем 60 учебных классов, планетарий, актовый зал, библиотека, три спортивных зала, медицинский блок, конференц-зал. В библиотеке создали небольшой музейный уголок, посвященный 100-летию Надежды Чумаковой. Там выставлены ее личные вещи, фотографии и награды. Всего на строительство школы и оборудование потратили полтора миллиарда рублей по нацпроекту «Образование».

"На мой взгляд — это прекрасная школа, которая абсолютно соответствуют всем стандартам. Здесь реализованы все инновации, которые на сегодняшний день возможны в учебном процессе. Сейчас важно, чтобы дети могли воспользоваться полученными знания", — заявил на открытии образовательного учреждения губернатор.

В скором времени в школе планируется создать детский театр, спортивный клуб. Губернатор добавил, что в школе планируется открыть профильный IT-класс. Это совместный проект регионального Минцифры и рязанского радиотехнического университета. По словам главы региона, в дальнейшем подобные классы будут открывать в других школах области.

Гостям показали столовую. Она рассчитана на 400 мест. В ней помимо обычного меню, ученики смогут попробовать русские блюда — чичи (лепешки с пшеничной крупой), каравайцы, творожную запеканку на топленом молоке и курник.

По словам Павла Малкова, сейчас необходимо развивать близлежащую к школе территорию.

«Школа сделана по лучшим стандартам. Но стоит выйти за порог, то невооруженным глазом видно, что многое еще предстоит доработать. Раньше был и осматривал территорию и вижу, что не очень хорошо сделаны дорожки внутри жилого массива. Дети ведь должны добираться до школы. Знаю о проблемах с ливневкой. Она не была заложена, мы с администрацией города взыскиваем средства, начинаем ее проектировать», — заключил Малков.

Он добавил, что ни один проект невозможно сделать идеально, но главное, продолжать его улучшать.

В конце губернатор передал для библиотеки книги с произведениями лучших российских и мировых авторов.

Напомним, школа в Кальном начнет работать с четвертой учебной четверти в этом году. В нее уже перешли ученики из других школ.