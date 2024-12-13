Власти пообещали водоотведение семьям, получившим участки на болотах в Варских

В мэрии напомнили многодетным семьям, повторяя слова Малкова, что «все сразу сделать нельзя».

Рязанская мэрия пообещала водоотведение семьям, получившим участки на болотах в Варских. Ответ на запросы жителей написали в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

После прямой линии с губернатором, где он заявил, что выдавать участки на болотах — недопустимо, в горадминистрации запланировали работы по подсыпке грунта и устройству водоотведения. Систему водоотведения сделают, чтобы «исключить подтопление некоторых участков».

Кроме того, в мэрии напомнили многодетным семьям, повторяя слова Малкова, что «все сразу сделать нельзя». По их словам, проекты по комплексному развитию инфраструктуры на земельных участках — масштабные. Реализовать их можно при получении целевого финансирования из вышестоящих бюджетов.

Напомним, многодетные рязанские семьи рассказывали РЗН. Инфо, что им выдали участки на подтапливаемых территориях и болотах. При этом осушения заболоченных территорий не производилось. Дороги, электросетей, водоснабжения или канализации на участках нет. Редакции объяснили в горадминистрации, что в поселке Варские к декабрю рязанцам выдали 506 участков из 811. Из них только 55 находятся в зоне сильного подтопления, 144 в зоне умеренного подтопления.

«Разработка проектных документов на строительство сетей водоснабжения, включающей проектирование водозаборного узла, а также для дороги будет за счет городского бюджета. Ориентировочные сроки проекта на строительство сетей водоснабжения — 2028 год, на строительство дорог — 2029 год», — написали в мэрии.