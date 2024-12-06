Рязанским многодетным семьям выдали участки на болотах

Дороги, электричества, водоснабжения или канализации в этой местности тоже нет.

Рязанским многодетным семьям выдали участки на болотах в поселке Варские. Информацию РЗН. Инфо прислали рязанцы, знакомые с ситуацией.

По словам рязанки, семьи получили участки в зоне подтопления, на лесах и болотах. При этом осушения заболоченных территорий не производилось. Дороги, электричества, водоснабжения или канализации на территориях тоже нет.

«Вишенкой на торте является то, что согласно закону на данной земле запрещено капитальное строительство из-за нахождения в зоне подтопления! Это означает, что если вы все-таки сможете построить дом на болоте, вам еще и штраф выпишут за нецелевое использование», — заключила собеседница.

Редакции РЗН. Инфо объяснили в горадминистрации, что в поселке Варские к декабрю рязанцам выдали 506 участков из 811. Из них только 55 находятся в зоне сильного подтопления, 144 в зоне умеренного подтопления.

«Разработка проектных документов на строительство сетей водоснабжения, включающей проектирование водозаборного узла, а также для дороги будет за счет городского бюджета. Ориентировочные сроки проекта на строительство сетей водоснабжения — 2028 год, на строительство дорог — 2029 год», — написали в мэрии.

Кроме того, в администрации пояснили, что строить сети газоснабжения будет АО «Газпром газораспределение Рязанская область» по программе догазификации по мере обращения собственников. Подать заявку можно лично в АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе на улице Соколовской № 18, или через госуслуги, с энергосетями дело обстоит также — владельцев участков планируется подключать после обращения.

Возможность штрафов за строительство на подтопляемой территории в мэрии не прокомментировали.

Ранее стало известно, что более восьмисот участков передадут многодетным семьям из Рязани.