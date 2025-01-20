Рязанский чиновник, объявленный организатором корпоратива, написал заявление

Руководитель управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии Рязани Евгений Кириченко написал заявление о сложении своих полномочий. Напомним, мэр Рязани Виталий Артемов пригрозил увольнением сотрудникам мэрии за поход на новогодний корпоратив.

Руководитель управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии Рязани Евгений Кириченко написал заявление о сложении своих полномочий. Об этом 20 января сообщила «Новая газета — Рязань» со ссылкой на источники.

Один из собеседников рассказал изданию, что Кириченко написал заявление по собственному желанию 17 января.

«После утечки видео с корпоратива на Евгения стали давить. И он подал заявление. Оно без даты, хранится у Артемова», — заявил другой источник.

По данным издания, когда информация о скандальной вечеринке чиновников утекла в прессу, Кириченко сперва ушел на больничный, потом взял отпуск, а теперь решил уволиться.

Напомним, мэр Рязани Виталий Артемов пригрозил увольнением сотрудникам мэрии за поход на новогодний корпоратив.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (признан иноагентом в РФ) сообщил, что в Рязани управления архитектуры, капстроительства, земельных ресурсов и имущественных отношений горадминистрации провели «дорогостоящий корпоратив в шикарном ресторане».

В публикации было сказано, что организовал мероприятие начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Евгений Кириченко. Корпоратив провели 26 декабря 2024 года в ресторане «Гринвич».