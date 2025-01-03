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Артемов пригрозил увольнением сотрудникам мэрии за поход на корпоратив
Ранее в СМИ появилась информация, что в Рязани управление архитектуры и еще два управления горадминистрации провели дорогостоящий корпоратив «в шикарном ресторане».

Мэр Рязани Виталий Артемов пригрозил увольнением сотрудникам горадминистрации за поход на новогодний корпоратив. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня [3 января] в СМИ появилась информация об участии трех управлений администрации в дорогостоящем корпоративе в ресторане. Провели служебную проверку. Указанные факты подтвердились», — говорится в сообщении.

По словам Артемова, сотрудникам горадминистрации рекомендовали не проводить корпоративы, однако некоторые управления проигнорировали требование.

«В условиях проведения специальной военной операции считаю такое поведение недопустимым. К участникам и организаторам мероприятия будут применены соответствующие меры, вплоть до увольнения», — заключил мэр города. Имен сотрудников Виталий Артемов не назвал.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (признан иноагентом в РФ) сообщил, что в Рязани управления архитектуры, капстроительства, земельных ресурсов и имущественных отношений горадминистрации провели «дорогостоящий корпоратив в шикарном ресторане».

В публикации было сказано, что организовал мероприятие начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Евгений Кириченко. Корпоратив провели 26 декабря 2024 года в ресторане «Гринвич».

Канал подсчитал, что стоимость мероприятия составила 640-800 тысяч рублей.

Как указано в посте, Кириченко предупредил участников вечеринки, что снимать нельзя, но кадры опубликовала в соцсетях ведущая вечера. Позже их удалили.

Видео можно посмотреть по ссылке.