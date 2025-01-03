Артемов пригрозил увольнением сотрудникам мэрии за поход на корпоратив

Мэр Рязани Виталий Артемов пригрозил увольнением сотрудникам горадминистрации за поход на новогодний корпоратив. Об этом он
«Сегодня [3 января] в СМИ появилась информация об участии трех управлений администрации в дорогостоящем корпоративе в ресторане. Провели служебную проверку. Указанные факты подтвердились», — говорится в сообщении.
По словам Артемова, сотрудникам горадминистрации рекомендовали не проводить корпоративы, однако некоторые управления проигнорировали требование.
«В условиях проведения специальной военной операции считаю такое поведение недопустимым. К участникам и организаторам мероприятия будут применены соответствующие меры, вплоть до увольнения», — заключил мэр города. Имен сотрудников Виталий Артемов не назвал.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (признан иноагентом в РФ) сообщил, что в Рязани управления архитектуры, капстроительства, земельных ресурсов и имущественных отношений горадминистрации провели «дорогостоящий корпоратив в шикарном ресторане».
В публикации было сказано, что организовал мероприятие начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Евгений Кириченко. Корпоратив провели 26 декабря 2024 года в ресторане «Гринвич».
Канал подсчитал, что стоимость мероприятия составила 640-800 тысяч рублей.
Как указано в посте, Кириченко предупредил участников вечеринки, что снимать нельзя, но кадры опубликовала в соцсетях ведущая вечера. Позже их удалили.
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