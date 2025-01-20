Чиновника Кириченко, объявленного организатором корпоратива в Рязани, отстранили
Отмечается, что отстранение продлится в период проведения служебной проверки.
Чиновника Евгения Кириченко, объявленного организатором новогоднего корпоратива мэрии Рязани, отстранили. Соответствующую информацию РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе мэрии.
«Евгений Кириченко отстранен от должности начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани», — написали в пресс-службе.
Отмечается, что отстранение продлится в период проведения служебной проверки.
Напомним, в рязанских СМИ распространилась информация, что Кириченко написал заявление по собственному желанию 17 января.
Мэр Рязани Виталий Артемов угрожал увольнением сотрудникам мэрии за поход на новогодний корпоратив.