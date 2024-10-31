Стало известно, что новый мост через Оку в Рязани планируют построить к 2030 году

Новый мост будет 5 км в длину, вместе с развязками — 13 км.

Стало известно, что новый мост через Оку в Рязани планируют построить к 2030 году. Об этом сообщает «ТКР-Инфо».

Вопрос строительства нового моста обсуждался на пресс-конференции начальника управления автодорог и искусственных сооружений областного минтранса Антонины Черских.

Он напомнил, что строительство нового моста через реку Оку планируется начать в 2025 году. Проектная документация готова, она проходит госэкспертизу.

Новый мост будет 5 км в длину, вместе с развязками — 13 км. Строительство планируют завершить к 2030 году.

Также в 2025 году начнется строительство Южного обхода от Храпова и Божаткова до поселка Протасово. Подрядчика определят на торгах в ближайшие месяцы.

Подробнее о ремонте моста через Оку и последующем суде читайте в нашем сюжете.