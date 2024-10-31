Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
11°
Сбт, 02
11°
ЦБ USD 97.05 -0.28 31/10
ЦБ EUR 105.22 -0.22 31/10
Нал. USD 96.40 / 96.95 31/10 09:55
Нал. EUR 103.70 / 104.97 31/10 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
7 749
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
10 391
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
13 153
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
12 982
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Стало известно, что новый мост через Оку в Рязани планируют построить к 2030 году
Новый мост будет 5 км в длину, вместе с развязками — 13 км.

Стало известно, что новый мост через Оку в Рязани планируют построить к 2030 году. Об этом сообщает «ТКР-Инфо».

Вопрос строительства нового моста обсуждался на пресс-конференции начальника управления автодорог и искусственных сооружений областного минтранса Антонины Черских.

Он напомнил, что строительство нового моста через реку Оку планируется начать в 2025 году. Проектная документация готова, она проходит госэкспертизу.

Новый мост будет 5 км в длину, вместе с развязками — 13 км. Строительство планируют завершить к 2030 году.

Также в 2025 году начнется строительство Южного обхода от Храпова и Божаткова до поселка Протасово. Подрядчика определят на торгах в ближайшие месяцы.

Подробнее о ремонте моста через Оку и последующем суде читайте в нашем сюжете.