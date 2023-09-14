Бранов уточнил маршрут, по которому пройдет Южный обход Рязани

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов уточнил маршрут, по которому пройдет Южный обход Рязани. Об этом политик сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

"Обход начнется на 190 км трассы М-5 «Урал», пройдет в районе поселков Божатково и Храпово и завершится в районе Протасово на 210 км. В Храпове, Протасове, а также на пересечении Южного обхода с дорогой «Рязань-Ряжск» между селом Реткино и деревней Трубниково будут построены современные развязки", — отметил Бранов.

По его словам, начало строительства запланировано на 2025 год и завершится в течение 2028 года. Проектные работы начнутся в ближайшее время. В качестве одного из ключевых дорожных проектов его называл губернатор Рязанской области Павел Малков.