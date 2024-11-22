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Южный обход в Рязани построят за 20,7 миллиардов рублей
Сроки выполнения — с 10 января 2025 по 5 декабря 2028 года.

Южный обход в Рязани построят за 20 миллиардов 715 миллионов 694 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Участок работ в документах определяется от 190 километра дороги около Храповского кладбища до 210 километра близ села Александрово.

Согласно тендеру, на трассе положат асфальтовое покрытия, построят тротуары, водоотводы с проезжей части. Подрядчик обустроит объездные дороги для гортранспорта на время строительства.

Сроки выполнения — с 10 января 2025 по 5 декабря 2028 года.

Заказчик работ — ФКУ «Поволжуправтодор».

В июле на онлайн-картах появился Южный обход.

Артем Бранов рассказывал о том, что обход начнется на 190 км трассы М-5 «Урал», пройдет в районе поселков Божатково и Храпово и завершится в районе Протасово на 210 км. В Храпове, Протасове, а также на пересечении Южного обхода с дорогой «Рязань-Ряжск». Кроме того, он отмечал, что между селом Реткино и деревней Трубниково построят современные развязки.