На онлайн-картах появился Южный обход Рязани
Ранее вице-губернатор Артем Бранов сообщил, что строительство обхода начнется в 2025 году и завершится в течение 2028 года.
В сервисе «Яндекс.Карты» появилась трасса будущего Южного обхода Рязани.
Согласно информации из сервиса, дорога берет начало от СНТ «Коммунальник» и идет до 211 километра трассы М-5 «Урал».
Ранее вице-губернатор Артем Бранов сообщил, что строительство обхода начнется в 2025 году и завершится в течение 2028 года.
На онлайн-картах появился Южный обход Рязани
В сервисе «Яндекс.Карты» появилась трасса будущего Южного обхода Рязани.
Согласно информации из сервиса, дорога берет начало от СНТ «Коммунальник» и идет до 211 километра трассы М-5 «Урал».
Ранее вице-губернатор Артем Бранов сообщил, что строительство обхода начнется в 2025 году и завершится в течение 2028 года.
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