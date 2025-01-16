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А что в кино? «Четыре четверти», «Плохая девочка» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Четыре четверти» — экранизация одноименного романа Александра Юка, история Ромео и Джульетты из 2000-х. Главные роли в фильме сыграли Анастасия Ермошина и Петр Безменов, а также Андрей Ильин, Надежда Михалкова, Инга Оболдина, Любовь Толкалина, Кирилл Гребенщиков и Ирина Пегова.

«Плохая девочка» — драматический триллер с Николь Кидман, Харрисом Дикинсоном и Антонио Бандерасом в главных ролях. Фильм вошел в конкурс Венецианского кинофестиваля в 2024 году, а Николь Кидман получила приз за лучшую женскую роль.

«Аларум» — остросюжетный экшен-фильм с Сильвестром Сталлоне и Скоттом Иствудом в главных ролях.

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