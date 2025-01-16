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Четыре четверти

Переехавшая в столицу из Петербурга Маша рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физмат-школе и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает ее планы. Он — ее одноклассник Женька, юный талантливый скульптор. А еще — новые друзья и новые враги, школа и такие разные семьи. Маша, полностью доверившись своему удивительному избраннику, идеалисту и максималисту, идет за ним, чтобы попытаться вместе выстроить совсем недетскую новую жизнь, не дожидаясь окончания школы.

Режиссёр
Евгения Тирдатова
Актёры
Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Инга Оболдина, Надежда Михалкова, Любовь Толкалина, Кирилл Гребенщиков, Ирина Пегова, Андрей Ильин, Денис Косиков, София Ирхужина, Полина Савичева, Валерий Иваков, Ксения Рябинкина, Виталий Щербина, Михаил Мухин, Сергей Грузинов, Алексей Устинов
Продолж.
114 мин.
Премьера
2025-01-16 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

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