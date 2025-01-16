Плохая девочка

Глава крупной компании, привыкшая управлять людьми, становится игрушкой у молодого интерна. Правила просты. Она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих.