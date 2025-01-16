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Плохая девочка

Глава крупной компании, привыкшая управлять людьми, становится игрушкой у молодого интерна. Правила просты. Она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих.

Режиссёр
Халина Рейн
Актёры
Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Жан Рено, Софи Уайлд, Джон Ченатьемпо, Лесли Силва, Ануп Десай, Виктор Слезак
Продолж.
114 мин.
Премьера
2025-01-16 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мистика, Триллер, Криминал

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