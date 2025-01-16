Плохая девочка

Глава крупной компании, привыкшая управлять людьми, становится игрушкой у молодого интерна. Правила просты. Она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих.
- Режиссёр
- Халина Рейн
- Актёры
- Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Жан Рено, Софи Уайлд, Джон Ченатьемпо, Лесли Силва, Ануп Десай, Виктор Слезак
- Продолж.
- 114 мин.
- Премьера
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2025-01-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Криминал