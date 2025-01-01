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Аларум

Два бывших секретных агента Джо и Лара, решившие уйти из ЦРУ, оказываются на острове, где проводят романтический отпуск. Они становятся свидетелями авиакатастрофы, на обломках которой обнаруживают флешку с секретной информацией. Забрав ее, Джо и Лара моментально становятся целью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента — Честера, который должен во чтобы то ни стало убить предателей.

Режиссёр
Майкл Полиш
Актёры
Сильвестр Сталлоне, Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Майк Колтер, Д.-У.Моффетт, Антон Наринский, Джоэл Коэн, Изис Валверди, Лесли Эмметт, Ла Монд Берд
Продолж.
95 мин.
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Криминал

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