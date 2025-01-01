Два бывших секретных агента Джо и Лара, решившие уйти из ЦРУ, оказываются на острове, где проводят романтический отпуск. Они становятся свидетелями авиакатастрофы, на обломках которой обнаруживают флешку с секретной информацией. Забрав ее, Джо и Лара моментально становятся целью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента — Честера, который должен во чтобы то ни стало убить предателей.