Два бывших секретных агента Джо и Лара, решившие уйти из ЦРУ, оказываются на острове, где проводят романтический отпуск. Они становятся свидетелями авиакатастрофы, на обломках которой обнаруживают флешку с секретной информацией. Забрав ее, Джо и Лара моментально становятся целью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента — Честера, который должен во чтобы то ни стало убить предателей.
- Режиссёр
- Майкл Полиш
- Актёры
- Сильвестр Сталлоне, Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Майк Колтер, Д.-У.Моффетт, Антон Наринский, Джоэл Коэн, Изис Валверди, Лесли Эмметт, Ла Монд Берд
- Продолж.
- 95 мин.
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Криминал