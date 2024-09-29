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В село Ижевское прибыл вертолет МЧС на тушение пожара
Автор во время съемки видео утверждает, что пожар тушат. Три вылета вертолет уже сделал. «Сейчас будет четвертый. Воду набирают из озера. Все хорошо. Я думаю, что с пожаром справятся», — отметил житель.

В село Ижевское Спасского района прибыл вертолет Ми-8 МЧС России на тушение пожара. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте» 29 сентября.

Отмечается, что вертолет приземлился на берегу у озера Ижевское.

Автор во время съемки видео утверждает, что пожар тушат. Три вылета вертолет уже сделал. «Сейчас будут четвертый. Воду набирают из озера. Все хорошо. Я думаю, что с пожаром справятся», — отметил житель.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в селе Воскресеновка сгорели три дома сезонного проживания и семь нежилых строений. По данным регионального ГУ МЧС, сильный ветер и жаркая погода стали причиной быстрого распространения природных пожаров в Спасском районе.

Позже в Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в регион на тушение.

Фото: скриншот из видео группы «Новости Рязани ВКонтакте»