В село Ижевское прибыл вертолет МЧС на тушение пожара

В село Ижевское Спасского района прибыл вертолет Ми-8 МЧС России на тушение пожара. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте» 29 сентября.
Отмечается, что вертолет приземлился на берегу у озера Ижевское.
Автор во время съемки видео утверждает, что пожар тушат. Три вылета вертолет уже сделал. «Сейчас будут четвертый. Воду набирают из озера. Все хорошо. Я думаю, что с пожаром справятся», — отметил житель.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Напомним, в селе Воскресеновка сгорели три дома сезонного проживания и семь нежилых строений. По данным регионального ГУ МЧС, сильный ветер и жаркая погода стали причиной быстрого распространения природных пожаров в Спасском районе.
Позже в Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в регион на тушение.
Фото: скриншот из видео группы «Новости Рязани ВКонтакте»