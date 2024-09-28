Для жителей Рязанской области снова выпустили метеопредупреждение
В воскресенье, 29 сентября, на территории Рязанской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
Для жителей Рязанской области снова выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, в воскресенье, 29 сентября, на территории Рязанской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
Напомним, в Рязанской области за сутки потушили 70 пожаров.