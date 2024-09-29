В Рязанской области засняли несколько крупных пожаров

По словам очевидцев, трава горела в Спасском и Путятинском районах.

В Рязанской области засняли несколько крупных пожаров. Кадры опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, трава горела ночью 28 сентября между селами Деревенское и Ижевское в Спасском районе.

«Огонь подходит к селам, а у нас на въезде в село заправка и будка с газом. Где спецслужбы? Почему не могут вызвать дополнительные бригады?» — задался вопросом автор поста.

Он добавил, что огонь распространялся с большой скоростью.

Кроме того, как отметили в соцсетях, трава горела между поселком Екатериновка и селом Путятино.

Напомним, в Рязанской области за сутки на тушение сухой травы и мусора выезжали 62 раза. Сообщалось, что наиболее крупные пожары были в Спасском районе, вблизи населенных пунктов Выселки и Новики, Деревенское. А также в Шиловском районе, вблизи населенного пункта Сасыкино, в Путятинском районе.