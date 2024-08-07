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«Скопинский маньяк» избежал наказания за укрывательство особо тяжкого преступления
Отмечается, что адвокат подсудимого попросил о прекращении судебного преследования из-за истечения срока давности.

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов избежал наказания за укрывательство особо тяжкого преступления — в его доме убили человека, а он помог спрятать тело. Об этом РЗН. Инфо сообщили в Скопинском районном суде.

Отмечается, что адвокат подсудимого попросил о прекращении судебного преследования из-за истечения срока давности — он истек 2 августа. Суд его удовлетворил.

Напомним, в августе 2023 года против Мохова возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. В мае его вернули в прокуратуру. В июле суд отложил рассмотрение жалобы на возврат дела об убийстве. Позже это решение отменили.

В апреле стало известно, что суд в шестой раз откладывал заседания из-за не сформированной коллегии присяжных.

«Вести. Дежурная часть» сообщали, что жители Скопина до сих пор боятся маньяка Виктора Мохова, который в двухтысячных удерживал в подземном бункере двух школьниц, а после освобождения в 2022 году снова совершил преступление.