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«Вести. Дежурная часть»: скопинцы до сих пор боятся маньяка Мохова
Жители Скопина сообщили корреспонденту, что они до сих пор боятся Мохова и не хотят с ним пересекаться на улице. Сам маньяк общаться с журналистами отказывается, ссылаясь на судебный запрет.

Жители Скопина до сих пор боятся маньяка Виктора Мохова, который в двухтысячных удерживал в подземном бункере двух школьниц, а после освобождения в 2022 году снова совершил преступление. Тогда в доме Мохова убили человека, а он помог спрятать тело. Об этом сообщили «Вести. Дежурная часть».

Как рассказали соседи Мохова корреспонденту, в первые месяцы после освобождения сотрудники полиции приходили к маньяку чуть ли не каждый день. Потом проверки стали проходить реже, а Мохов стал вести асоциальный образ жизни. В его дом приходили «сомнительные компании». В августе 2022 года там произошел конфликт из-за кражи гуся, в результате чего один из участников ссоры ударил приятеля ножом в шею. Мужчина скончался на месте. Скопинский маньяк помог спрятать тело.

В сюжете уточняется, что Мохов сейчас находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело рассматривает Скопинский районный суд.

Жители сообщили корреспонденту, что они до сих пор боятся Мохова и не хотят с ним пересекаться на улице. Сам маньяк общаться с журналистами отказывается, ссылаясь на судебный запрет.

Как отметили в сюжете, Мохову за соучастие в убийстве грозит до двух лет тюрьмы. Однако с ноября 2023 года судебное следствие несколько раз откладывали из-за того, что не могли набрать коллегию присяжных. В апреле 2024 года состав присяжных утвердили. Начался судебный процесс. Но так как с момента преступления прошло два года, Мохов может избежать наказания из-за истечения срока давности.

Напомним, в Скопинском суде снова перенесли заседание по делу об убийстве в доме Мохова.